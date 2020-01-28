YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası depremzedeler için tek yürek oldu

Kuşadası depremzedeler için tek yürek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Kuşadası tek yürek oldu.Toplanan malzemelerin yer aldığı tır, vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Kuşadası Belediyesi tarafından Elazığ’da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Kuşadası tek yürek oldu.
Toplanan malzemelerin yer aldığı tır, vatandaşlar ve belediye çalışanları tarafından alkışlarla deprem bölgesine doğru yola çıktı. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden sonra Kuşadası’nda, Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyada, kent halkı depremzedeler için seferber oldu. Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan bağış çadırında 3 gün boyunca 2553 vatandaştan kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri toplandı. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nce özenle tasnif edilip paketlenen yardım malzemelerinin arasında sokak hayvanları için kuru mama da yer aldı. Yardım malzemelerini taşıyan tır daha sonra belediye çalışanları ve vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde Elazığ ve Malatya’ya uğurlandı.

Kuşadası’nın üç gün boyunca Elazığ ve Malatya için kenetlendiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kampanyaya 2 bin 553 vatandaş katılım sağladı. Topladığımız malzemelerin hepsini bugün yola çıkardık. Kuşadası Belediyesi olarak her birine ayrı ayrı
teşekkür ediyoruz. Kampanyaya ilginin yoğun olması bizleri çok mutlu etti. Depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Kırsal mahalleler için özel temizlik ekibi kuruldu

Aydın Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
06:46
Sabah
08:10
Öğle
13:26
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Aydın Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Altuğ Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Asil Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.