Kuşadası Devlet Hastanesi’nde 1.basamak yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Kuşadası Devlet Hastanesi, 1.basamak yoğun bakım ünitesine kavuştu. Mevcut yoğun bakım birimlerine ilave olarak yaptırılan ünite hizmete girdi.

Kuşadası Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “ Kuşadası Devlet Hastanemizde mevcut yoğun bakım birimlerine ilave olarak 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi hizmete girmiş bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığımızca tescil işlemleri tamamlanarak hasta kabulüne başlanmış olan 5 yataklı 1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi ile sağlık tesisimizdeki yoğun bakım yatak kapasitesi de artmıştır. Bu servisin hizmete girmesiyle birlikte sevk sayılarının azalması ve yerinde tedavinin etkinliği ve sürekliliği amaçlanmaktadır. Hizmet kalitesini yükseltecek olan bu yeni ünite hastanemize ve ilimize bir değer katacaktır. Sunmuş olduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi, niteliği ve çeşitliliğini artırmak için gayretimiz daim olacaktır “ denildi.

