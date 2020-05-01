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Kuşadası emek atölyesi, çocuklar için maske üretimine başladı

AYDIN HABERLERİ  | 01.05.2020 19:41 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında “Emek Atölyeleri” gönüllüleri çocukları unutmadı.

Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile kurulan S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında “Emek Atölyeleri” gönüllüleri çocukları unutmadı. Yetişkinler için üretime başladıkları maske üretimine çocuk maskelerini de ekleyen Emek Atölyesi gönüllü kadınları Türkiye’de de bir ilke imza atmış oldu.
Günde 15 bin maske üreten Emek Atölyeleri günlük 2000 adet çocuk maskesi üretecek. S.S Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Çeşmihan Ayadenk, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in büyük destekleri ile kurulan Emek Atölyelerimizde yetişkinler için günlük 15 bin, çocuklar için ise günlük 2 bin adet maske üretiyoruz. Gönüllü kadınlarımızın katılımı ile oluşturduğumuz Emek Atölyelerimizde 30 kadınımız üretimde çalışıyor. Sayımız ilerleyen günlerde yeni katılımlar ile aratacak. Yeni katılım sağlayacak gönüllü kadınlarımız ile daha güçleneceğiz” dedi.
Üniversiteli Özge Sayir Emek Atölyeleri’ne katıldı
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Yiyecek İçeçek İşletmeciliği son sınıf öğrencisi Özge Şayir (23) sosyal medya hesaplarından gördüğü “Emek Atölyeleri”ne katıldı. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Şayir, “Koronavirüs salgını sebebi ile okullarımızın tatil olması ve staj yaptığım işletmenin de geçici süre ile kapanması sebebi ile bir süredir boştaydım. Emek Atölyelerinin faaliyetlerini sosyal medya hesaplarından gördüm. Bu zor süreçten ancak böyle sosyal sorumluluk projeleri ile çıkabileceğimizi düşündüğüm için gönüllü olarak emek atölyelerine katılmak istedim. Buradaki büyüklerimin de desteği ile maske üretiminde bende yer aldım. Gerek yetişkinler gerekse çocuklar için maske üretiyoruz. Emek Atölyelerinin kurulumuna ve biz gençlere verdiği destek için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür ederim“ dedi.

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