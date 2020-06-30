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Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 30.06.2020 00:05 | Son Güncelleme

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı.

Kuşadası Esnaf Odası Başkanı motosiklet kazasında yaralandı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, geçirdiği motosiklet kazasında yaralandı. Kolu kırılan Çalım, hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde motosikletiyle seyir halinde olan Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Çalım, öndeki aracın fren yapması sonucu araca çarpmamak amacıyla fren yapınca kullandığı motosikletten yere düştü. Kaza sırasında sağ kolunda çıkık ve üç ayrı noktada da kırık oluşan Çalım, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çalım’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bu arada, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından kazayla ilgili açıklama yapıldı. Bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamada, “Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Ahmet Çalım bugün öğlen saatlerinde motosikletiyle giderken öndeki aracın ani fren yapması sonucu araca çarpmamak için fren yaptığı esnada kullandığı motosikletten düştü. Düşmenin etkisiyle Başkan’ın sağ kolunda çıkık ve üç ayrı noktasında kırık oluştu. Kuşadası Devlet Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat sonrası Başkanın sağlık durumu yerindedir“ denildi.

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