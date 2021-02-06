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Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve EGEMED Hastaneleri arasında protokol imzalandı

06.02.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve EGEMED Hastaneleri arasında protokol imzalandı

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) ile özel bir hastane arasında indirim anlaşması imzalandı.Anlaşmaya göre Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı üye esnaflara, özel hastanenin Kuşadası, Söke ve Didim’deki hastanelerinden doğum ve sünnet hariç tüm yapacak oldukları işlemlerde yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) ile özel bir hastane arasında indirim anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı üye esnaflara, özel hastanenin Kuşadası, Söke ve Didim’deki hastanelerinden doğum ve sünnet hariç tüm yapacak oldukları işlemlerde yüzde 25 indirim uygulanacak. Esnafların bu indirimden faydalanabilmeleri için Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından üyelerine ücretsiz olarak verilen KESO kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

Protokol anlaşmasının her iki kurum için hayırlı olmasını dileyen KESO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalım, “Odamız üyelerine üç yıldan bu yana ücretsiz olarak verdiğimiz KESO indirim kartları esnaflarımız tarafından ilgi odağı oldu. Birçok esnafımızın işine yarayan işletmelerden özel indirimler alıyoruz. EGEMED Hastaneleriyle de bu doğrultuda bir protokol imzaladık. Allah hiçbir üyemizin sağlığını bozmasın. Ancak bu gibi durumlar içinde EGEMED ile yüzde 25 indirim oranıyla anlaştık. Herkese hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve EGEMED Hastaneleri arasında protokol imzalandı

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