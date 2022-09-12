YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve Öner Demir'in oldu

Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve Öner Demir'in oldu

12.09.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Festivali'nde "Altın Güvercin" Merve Öner Demir'in oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bu yıl 25'inci kez düzenlenen Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nda Merve Öner Demir'in "Birdenbire Olmaz" isimli bestesi birinci oldu.

Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen yarışmanın finali, Özer Türk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Yarışmada, sözü ve müziği Merve Öner Demir'e ait olan ve Ezgi Gürbüz tarafından yorumlanan "Birdenbire Olmaz" isimli beste birinci seçildi.

Hakan Kartal'a ait olan "Bekle Efendi" isimli beste ikinci, Gözde Yüksel Çetin'e ait olan "Hisset" isimli beste ise 3'üncü oldu.

Yarışmada en iyi yorumcu ödülü de "Birdenbire Olmaz" bestesini yorumlayan Ezgi Gürbüz'e verildi.

Finalistlere ödülleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından verildi.

KUSAV Onur Ödülü ise KUSAV Başkanı Levent Köylü tarafından, profesyonel müzik yaşamına ilk adımını 1986 yılında Altın Güvercin Sahnesi'nde atan Fatih Erkoç'a verildi.

Erkoç, ödülünü aldıktan sonra 1986 yılında birinci olduğu "Yol Verin A Dostlar" isimli bestesini seslendirdi.

Öte yandan, yarışma finalinde sanatçı Sertab Erener de sahne aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın açıklarında 71 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandıAydın açıklarında 71 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı
Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardındanBeşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ardından
Erzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim olduErzincan'da karısını öldüren kişi polis merkezine giderek teslim oldu
Anahtar Kelimeler:
konser sertap erener

Aydın Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
13:10
İkindi
16:42
Akşam
19:28
Yatsı
20:45
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

Ölümle kovalamaca oynadı! Tren raylarında mucizevi kurtuluş

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Oranlar herkesi şoke etti! Şaşırtan 'modern kölelik' verileri...

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.