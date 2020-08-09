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Kuşadası, gazeteci-yazar Kürşat Başar’ı ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 09.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu ünlü Gazeteci ve Yazar Kürşat Başar oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu ünlü Gazeteci ve Yazar Kürşat Başar oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı programda ünlü yazar Başar, Kuşadalı sevenlerine meslek hayatı boyunca başından geçen anıları anlattı.
Kuşadası, yazdığı yazılarla milyonlarca okura ulaşan ünlü Gazeteci ve Yazar Kürşat Başar’ı ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndaki etkinliğe, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda seçkin davetli katıldı. Müzik, tiyatro gibi değişik sanat dallarıyla da ilgilenen Başar, ses sanatçısı Mehtap Meral’in seslendirdiği şarkılara saksafonuyla eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlen etkinlik, Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Program sonunda, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Yazar Başar’a teşekkür plaketi verdi.
Yazarlığa çocuk yaşlarında ilgi duymaya başladığını belirten Başar, “Bence İnsanoğlunun en büyük buluşu yazıdır. Yazı bulunduktan sonra yaşam değişmeye başlamıştır. Bir insan dünyayı değiştirmek için yazar. Gördüğü olumsuzlukları yazılarıyla değiştirebileceğini düşünürsün. Ben de bu sebepten dolayı yazar olmayı tercih ettim. Yazarlığa çocuk yaşlarımda heves ettim. Arkadaşlarıma ufak ve ilginç öyküler anlatıyordum. Bu öyküler yıllar içinde hayal gücümü geliştirdi ve yazmama yol açtı” dedi.

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