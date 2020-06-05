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Kuşadası geleceğini biriktiriyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 08:41 | Son Güncelleme

“Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor” sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Kuşadası Belediyesi, son 13 ayda 4 bin 516 ton ambalaj atığı ve 43 bin 282 kilogram bitkisel atık yağ topladı.Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, doğanın ve çevrenin korunmasına önemli bir katkı sunan geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

“Kuşadası Geleceğini Biriktiriyor” sloganı ile geri dönüşüm çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Kuşadası Belediyesi, son 13 ayda 4 bin 516 ton ambalaj atığı ve 43 bin 282 kilogram bitkisel atık yağ topladı.
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, doğanın ve çevrenin korunmasına önemli bir katkı sunan geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ambalaj atıklarını, cam ve pet şişeleri mahallelere yerleştirilen özel tasarımlı kumbara ve sepetler aracılığıyla ayrı toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen geri dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2019-30 Mayıs 2020 tarihleri arasında Kuşadası genelinden kâğıt, plastik, cam ve metal atıklardan oluşan 4 bin 516 ton ambalaj atığı toplandı. Atıklar Kuşadası Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde türlerine göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırıldı. Bitkisel atık yağları da evlerden ve işyerlerinden ayrı toplayan Kuşadası Belediyesi, son 13 aylık dönemde 43 bin 282 kilogram atık yağ topladı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, geri dönüşüm çalışmalarının çevrenin ve doğanın korunması açısından önemine dikkat çekerek “Plastik ve metal atıkların doğada yok olma süreleri yüzlerce yıla ulaşırken bir litre atık yağ 5 milyon metreküp suyu kullanılmaz hale getiriyor. Dünya genelinde doğal kaynakların her geçen gün azaldığı düşünüldüğünde çevreye ve doğaya zarar veren her türlü alışkanlık ve uygulamadan derhal vazgeçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için geri dönüşüm çalışmaları büyük önem taşıyor. Geri dönüşüm sayesinde bir yandan çevremizi koruyup atık oranını minimuma indirirken bir yandan da ekonomimize artı değer katıyoruz” dedi.

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Sağlık Eczanesi
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