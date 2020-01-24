YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası Gençlikspor için güç birliği

Kuşadası Gençlikspor için güç birliği

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Kuşadası Gençlikspor’un yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.Başkan Ömer Günel, Yaser Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek, “Bu sezon şampiyon olacağınıza inancımız tam.

Kuşadası Gençlikspor’un yeni yönetimi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.
Başkan Ömer Günel, Yaser Doğan başkanlığındaki yeni yönetime başarılar dileyerek, “Bu sezon şampiyon olacağınıza inancımız tam. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin gururu olan takımımıza elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye kulüp Başkanı Yaser Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Kuşadası Gençlikspor’un ligdeki durumu ve hedefleri masaya yatırıldı. Kulüp Başkanı Yaser Doğan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek üzerinde siyah-beyazlı takımın armasının bulunduğu seramik bir futbol topu hediye etti.

Kentte uzun yılar spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın Kuşadası Belediyesi tarafından yenileneceğini müjdeleyen Başkan Ömer Günel, “Öncelikle Yaser Doğan ve yeni yönetimine yaptıkları bu nazik ziyaretten dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum. Kuşadası Belediyesi olarak ilçemizde önemli spor müsabakaları ve etkinliklere ev sahipliği yapan Özer Türk Stadı’nın yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Proje kapsamında tribünlerdeki koltuklar sökülerek yerlerine yenisi monte edilecek. Yedek kulübeleri ile çatılarda da yenileme işlemi yapılacak. Özer Türk Stadı yeni yüzüyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda halkımızın karşısına çıkacak”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Ünlü Manken Tuğba Özay: İnya standında güzelliğinin sırrını açıkladıÜnlü Manken Tuğba Özay: İnya standında güzelliğinin sırrını açıkladı
Uğur Mumcu ve Gaffar Okan Kuşadası’nda anıldıUğur Mumcu ve Gaffar Okan Kuşadası’nda anıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.