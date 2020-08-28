Kuşadası Gençlikspor’da BAL ligi sevinci

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) kararıyla Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) alınan Kuşadası Gençlikspor’da büyük sevinç yaşanıyor. Kuşadası Gençlikspor Kulübü Başkanı Yaser Doğan, şimdiki hedeflerinin ise 3. lig olduğunu söyledi.

Aydın Süper Amatör Futbol Ligi’ni birinci sırada bitirerek, elde ettiği başarının ardından BAL ligi’ne yükselmek için oynadığı Plaf-Off maçları korona virüs salgını nedeniyle durdurulan Kuşadası Gençlikspor, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla Aydın ilinden Didimspor, Çine Madranspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor ile birlikte BAL ligine yükseldi. Kuşadası Gençlikspor’un BAL Ligi’ne yükselmesi ilçede büyük sevinç yaşattı. Kuşadası Gençlikspor Kulübü Başkanı Yaser Doğan, alınan kararın adaletli bir karar olduğunu kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “ Normal sezonda ligimizi birinci bitirmiştik ve play-off maçları oynuyorduk. Ancak korona virüs salgınıyla birlikte play-off maçları önce durduruldu, sonra da iptal edildi. Bu belirsizliğin ardından federasyonun aldığı karar bizleri çok mutlu etti. Göreve gelirken ilk hedefimiz BAL ligine yükselmekti. Bu ilk hedefimizi Belediye Başkanımız Ömer Günel’in desteğiyle başardık. Bize verdiği destekten dolayı Sayın Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür edioruz. Şimdiki hedefimiz ise Türkiye 3. Futbol Ligi’ne yükselmek. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza hemen başladık “ dedi.

