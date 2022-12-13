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Kuşadası Güvercin Masa 2022 yılında da çözümün adresi oldu

13.12.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası Belediyesi’nin iletişim merkezi Güvercin Masa, 2022 yılında toplam 117 bin 401 başvuru aldı.

Vatandaşlarla belediye arasında köprü vazifesi gören Güvercin Masa bünyesinde faaliyet gösteren gezici ekip ise yıl boyunca Kuşadalıları evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ederek sorun ve talepleri yerinde tespit etmeyi sürdürdü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından "vatandaş memnuniyeti odaklı" hizmet anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan Güvercin Masa, başvuru merkezi, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, talepleri ilgili birimlere ileten koordinasyon birimi ve vatandaşları evlerinde ziyaret eden gezici ekibi ile çalışmalarını sürdürüyor. Kuşadalıların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği, çağrı merkezinden 7/24 kayıt oluşturabildiği, gezici ekipler, e-posta veya sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, 2022 yılı boyunca 117 bin 401 başvuru aldı. Bu başvurulardan 23 bin 348’ü başvuru merkezi, 64 bin 474’ü çağrı merkezi, 3 bin 431’i gezici ekipler ile 11 bin 694’ü e-posta, whatsapp hattı ve sosyal medyadan yapıldı. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevaplar ile ilgili olarak vatandaşlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapan Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi ise bir yıllık süre içerisinde 114 bin 976 başvuruya ilişkin geri dönüş sağladı.

Kuşadası Belediyesi’nin sorunların yerinde tespitini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu gezici ekip vatandaşları evlerinde ziyaret ederek mahallelerde yaşanan sorunları yerinde belirlemeye devam ediyor. Teknik donanım ve personel yönünden de güçlendirilen gezici ekip, her gün Kuşadası’nın farklı bir mahallesine giderek yaptığı ev ziyaretlerinde vatandaşlarla yüz yüze iletişim kuruyor. Gezici ekibin verdiği hizmet, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Görüşmelerde gezici ekip personeli tarafından mahalle sakinlerinden gelen şikâyet ve taleplerle ilgili başvuru formları oluşturuluyor. Anında ilgili birimlere iletilen formlar sayesinde yola çıkan ekipler, vakit kaybetmeden bölgedeki aksaklığa müdahale ediyor.

Kuşadası Belediyesi’nin başvuru ve çözüm merkezi Güvercin Masa, yeni yeri olan Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda da hizmet vermeye başladı. Güvercin Masa’ya 4604040 ve 4447114 numaralı çağrı merkezi ve 05524604040 numaralı whatsapp hattı aracılığıyla ulaşmanın mümkün olduğu aktarıldı.

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