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Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yenileniyor

20.01.2021 16:01 | Son Güncelleme:
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca 2 bine yakın kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca 2 bine yakın kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yenileme çalışmalarına başladı. Hayvanların yaşam alanlarını düzenleyerek daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla sürdürülen çalışmalar hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.
Kirazlı Mahallesi’nde yer alan Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak hayvanların barındığı alanların yıpranan demirleri onarılarak boyandı. Hayvanların sağlık durumlarıyla ve bakımlarıyla yakından ilgilenen çalışanlar, iklim koşulları nedeniyle paslanan demirleri yerlerinden sökerek yenileriyle değiştirdi.
Çalışmalar kapsamında ayrıca barınakların çatıları yenilendi ve yaşam alanları detaylı bir biçimde temizlenerek dezenfekte edildi. Öte yandan yıl boyunca 2 bine yakın kedi ve köpeği ağırlayan, sunduğu kısırlaştırma, sahiplendirme ve tedavi hizmeti ile önemli bir işlevi yerine getiren merkezin kanalizasyon alt yapısı da kısa süre içerisinde Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından yenilenecek.
Kuşadası’nın sokak hayvanlarına yuva olan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ de 2020 yılında bir rekora imza atıldı. Merkezde misafir edilen kedi ve köpeklerden 425’i sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu. Bir süreliğine misafir edilen 1284 köpek ile 1643 kedi, gerekli tedavileri ve kontrolleri yapılarak yaşam alanlarına geri bırakıldı. Diğer yandan 510 köpek ile 1215 kedi kısırlaştırılarak üremeleri kontrol altına alındı.
Sokağında yaşayan kedileri aşılatmak için Kuşadası Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getiren hayvan sever Emine Kozak, sokak hayvanları için verilen hizmetlerden çok memnun olduğunu söyledi. Kozak, “Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin çalışmasından çok memnunum. Hastalanan sokak kedilerini barınağa getirerek rahatlıkla tedavi ettirebiliyoruz. Aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini de yaptırabiliyoruz. Hizmetlerin en güzelini bu merkezde alıyoruz. Çalışanlar bizimle çok yakından ilgileniyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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