Kuşadası kamuoyunu sahte hesaplarla aldatamazsınız

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bazı sosyal medya hesapları aracılığıyla Kuşadası kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Başkan Ömer Günel, şöyle dedi: “Son günlerde bazı sosyal platformlarda şahsımı, belediyemizi ve hizmetlerimizi hedef alan, art niyetli olduğu aşikâr paylaşımların yer alması üzerine, hemşehrilerimizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Kuşadası Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konuların başında gelen ve taviz vermemizin asla mümkün olmadığı “sosyal belediyecilik” anlayışımızı hedef alan söz konusu paylaşımların gerçekle uzaktan yakından ilişkisi bulunmamaktadır. Özellikle hiçbir şekilde gerçeklerle ilgisi bulunmayan paylaşımlar yaparak hizmet ettikleri karanlık düşüncelere ve kalemlere asla müsaade etmeyeceğiz. Sahte sosyal medya hesaplarının tamamının kimlere ait olduğu tespit edilmiştir. Kuşadası kamuoyu tarafından da bilinen bu kişiler itibar görmemektedir.

Bizler gerek sahip olduğumuz dünya görüşü ve ahlaki anlayış, gerekse de dayanışma ruhuna duyduğumuz inanç nedeniyle hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmıyor, ihtiyaç duyduğu her alanda yetki ve olanaklarımız dâhilinde elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyoruz. Söz konusu paylaşımlarda adı geçen aileye de düzenli olarak gerekli ayni yardımlar yapılmakta olup önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

“Güzel bir gelecek, güçlü Kuşadası” hedefi ile başladığımız ve yaşama geçirdiğimiz önemli hizmetlerle 11 ayını geride bıraktığımız bu süreçte, sahte hesaplar aracılığıyla belediyemizi hedef alan bu tip spekülasyonlar, kamuoyunu yanıltmaya ve yanlış yönlendirmeye yöneliktir. Hemşehrilerimizin ve Kuşadası kamuoyunun, sunulan hizmetleri göz ardı etmeye, karalamaya, kurumumuz ve şahsım hakkımda olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik bu tip paylaşımlara itibar etmeyeceğine duyduğum inançla, çalışmalarımızı “insan odaklı, kaliteli ve eşit hizmet” anlayışı ile sürdüreceğimizi bir kez daha tekrarlamak istiyorum.”

