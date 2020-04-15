Kuşadası Kaymakamlığı gıda yardımlarını sürdürüyor

Kuşadası Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, şu ana kadar bin aileye gıda yardımında bulundu.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “4 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Destek grubumuz ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek ihtiyaçlarını belirleyip, kendilerine yardımda bulunuyor. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşların, engellilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların temel ihtiyaçların karşılanıyor, bankamatiklerden emekli maaşları çekiliyor, ilaçları alınarak bu süreçte hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalarla onlara destek sağlanıyor“ dedi.

Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle şu ana kadar 2 bin adet gıda kolisi temin ettiklerini açıklayan Kaymakam Yücel, “Vatandaşlarımız ihtiyaçlarıyla ilgili 112 ve 155 nolu telefonlar ile 0850 305 99 09 numaralı telefonu arayabilir. Temin edilmiş olan 2 bin adet gıda kolisinin yaklaşık bin tanesinin dağıtımı yapıldı ve kalanın dağıtımı için de çalışmalarımız sürüyor “ diye konuştu.

