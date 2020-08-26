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Kuşadası Kaymakamlığı’ndan şok korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 26.08.2020 09:37 | Son Güncelleme

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Kuşadası’nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde şok korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 70 polis ve bekçinin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında deneti yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulundu.

Kuşadası Kaymakamlığı tarafından Kuşadası’nın çeşitli cadde ve sokakları ile mahallelerinde şok korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 70 polis ve bekçinin katıldığı denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında deneti yapılırken, ekipler Kuşadalıların yanı sıra tatilcilere de çeşitli uyarılarda bulundu. 15 ayrı noktada ana caddeler ağırlıklı olmak üzere gerçekleştirilen şok korona virüs denetimlerinin periyodik olarak devam edeceği açıklandı.
-Kuşadası Salgın Denetim Merkezi toplantısı yapıldı
Bu arada, Kuşadası İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) değerlendirme toplantısı da bugün yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkalığında gerçekleştirilen toplantıda bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilirken, bundan sonraki uygulamalar konusunda da planlamalar ele alındı.

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