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Kuşadası, kendi maskesini üretmeye başladı

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar tarafından kurulan “Emek Atölyeleri’nde” seri yüz maskesi üretimine başlandı.Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S.

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınlar tarafından kurulan “Emek Atölyeleri’nde” seri yüz maskesi üretimine başlandı.
Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle S.S. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında Soğucak, Kirazlı ve Yaylaköy Mahalleleri’nde “Emek Atölyeleri” kuruldu. Atölyelerde gönüllü olarak çalışan 30 kadın, vatandaşların sağlığını korumak için medikal kumaştan tek kullanımlık yüz maskesi dikmeye başladı. Kentin maske ihtiyacının artması üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz hafta “Üç Katlı Otomatik Cerrahi Maske Makinesi” satın aldı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla alınan makine, montajı tamamlandıktan sonra KEGEV Binası’na kuruldu. Makinenin düğmesine basılmasıyla birlikte “Emek Atölyeleri’nde” omuz omuza veren gönüllü kadınlar da yüz maskesi yapımında seri üretime başladı. Makine aracılığıyla Kuşadası, maske ihtiyacının tamamını kendisi karşılayacak.

kovid-19 ile mücadele kapsamında en fazla ihtiyaç duyulan malzemenin yüz maskesi olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Maske üretiminde her ne kadar tüm bileşenler seferber olduysa da vatandaşların talebi bir türlü karşılanamadı. Kuşadası Belediyesi olarak biz de kentimizde yaşayan hemşehrilerimizi düşünüp harekete geçtik. Maske eksikliğinin bir süre daha devam edeceğini tahmin edip seri üretim yapabilen bir makine satın aldık. Bunu da KEGEV binasına kurduk. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altındaki ‘Emek Atölyeleri’nde’ bir araya gelen gönüllü kadınlarımız bu sayede seri maske üretimine geçti. Günde üreteceğimiz 15 bin yüz maskesi ile kentimizin ihtiyacının tamamını karşılayacağız. İhtiyaç fazlası üretim olması halinde komşu il ve ilçelerimize de destek olmaya hazırız. İçinden geçtiğimiz zorlu süreci ancak el ele verirsek en az hasarla atlatabiliriz” dedi.

Kuşadası’nda korona virüs tedbirleri kapsamında turizm sezonu hazırlıklarının da son sürat devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel, “İlçemiz, Türkiye’de turizmin ilk başladığı yer. Bu bağlamda çok tecrübeli bir kentiz. Salgın hastalığın etkilerinin azalmasıyla birlikte seyahat engeli kalktığında, yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi Kuşadası’na bekliyoruz. Kuşadası yaz sezonuna şimdiden hazır” diye konuştu.

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