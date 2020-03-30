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Kuşadası Kirazlı’nın kiraz çiçekleri açtı

AYDIN HABERLERİ  | 30.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Kuşadası Körfezi’nin Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndan sonra Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel görüldüğü doğal peyzaja sahip coğrafyası Kirazlı’da kiraz çiçekleri açmaya başladı.Baharın gelmesiyle şirin Kirazlı mahallesine yüksek bir noktadan bakıldığında, mahallenin hemen yanı başından başlayan panoramanın içinde beyaz rengin ağırlıklı olduğu ortaya çıkıyor.

Kuşadası Körfezi’nin Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndan sonra Akdeniz Bitki Örtüsü’nün en güzel görüldüğü doğal peyzaja sahip coğrafyası Kirazlı’da kiraz çiçekleri açmaya başladı.
Baharın gelmesiyle şirin Kirazlı mahallesine yüksek bir noktadan bakıldığında, mahallenin hemen yanı başından başlayan panoramanın içinde beyaz rengin ağırlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Beyaz rengin nedeni, Kuşadası bölgesinde en fazla kiraz ağacının olduğu Kirazlı’da çiçek açma mevsimi geldiğidir. Doğanın tüm haşmetli cömertliğini sergilediği bu coğrafyada, baharın gelmesiyle birlikte kiraz ağaçları bir gelin gibi bembeyaz renklere bürünür, tüm canlıları kendine doğru çekmeye başlar. Kirazlı’da ki kiraz ağaçlarının çok kısa süren bu doğa gösterisi, yanından geçip gidenler farkında bile olmadan, yeşil yapraklara dönüşüyor.
Küçük butik otellere, yörenin lezzetli yemeklerini sunan otantik köy sofralarına sahip Kirazlı Mahallesi, Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüşen Kuşadası’na 11 km. uzaklıkta ekolojik bir yerleşim yeri. Mahallede geleneksel yaşam tarzlarını bozmadan devam eden sakinlerle köy kahvesinde muhabbet edebilir, Pazar günüyse organik ürünlerin satıldığı ekolojik köy pazarından alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Dünyada artık yaygınlaşan, belirli kural ve denetim çerçevesinde yapılan, doğaya ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen kimyasalların kullanılmadığı, sürdürülebilir bir tarım yöntemi olan organik tarım, bilinçli kişiler tarafından destekleniyor ve Kirazlı’daki duyarlı insanların özverisi ve gayretiyle yapılıyor. Verimli arazilerini büyük ölçüde koruyabilen, harika doğası ve zengin biyolojik çeşitlilik barındıran coğrafyasıyla, Türkiye’nin önde gelen ekolojik köylerinin başında Kirazlı Köyü gelmektedir " dedi.

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