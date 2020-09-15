YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası, kış sezonuna hazırlanıyor

Kuşadası, kış sezonuna hazırlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 15.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Türkmen, Değirmendere, Yavansu, Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi” dedi.
Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyumlu çalışma ve iş birliği ilçeye her alanda hizmet olarak dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürdüğü yol yapım, onarım, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından turistik tesislerin yoğunlukla bulunduğu Yavansu Mahallesi’ne toplam 26 bin metre kare kilit parke taşı döşendi. FİM ekipleri ayrıca Kuşadası’nın en büyük mahallesi olan Davutlar’da 15 bin metre kare, Güzelçamlı’da ise 3 bin 600 metre kare alanda kilit parke taşı çalışması yürüttü. Şu ana kadar 40 bin metre kare alana ise sathi kaplama yapılan Güzelçamlı Mahallesi’nde bu rakamın yılsonuna kadar 110 bin metre kareye çıkarılması hedefleniyor.
Soğucak Mahallesi’nde 10 bin metre karelik bir alanda sathi kaplama çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi Yavansu Yolu Sokak’taki 6 bin metre karelik alanı sıcak asfaltla kaplama işlemine başladı. Yine Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkiine de Eylül ayı içerisinde 72 bin metre kare sıcak asfalt dökülecek. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin Türkmen Mahallesi Denizel Sokak’ta su hattı borularını yenilemesinin ardından başlatılan 2 bin 500 metre karelik sıcak asfalt serimi de en kısa zamanda bitirilecek.
Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Türkmen, Yavansu, Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Kış mevsimi öncesinde kentimizdeki bütün yolları elden geçirip yenileyeceğiz. Bize bu süreçte her zaman destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Aydın Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:22
Sabah
06:44
Öğle
13:09
İkindi
16:39
Akşam
19:24
Yatsı
20:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Eraydın Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Başkan Güler’in altı Eylül mesajı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.