Kuşadası kış sezonuna hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi yaklaşan kış mevsimi öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Türkmen, Değirmendere, Yavansu, Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak Mahalleleri’nde gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi arasındaki uyumlu çalışma ve iş birliği ilçeye her alanda hizmet olarak dönmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak sürdürdüğü yol yapım, onarım, alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından turistik tesislerin yoğunlukla bulunduğu Yavansu Mahallesi’ne toplam 26 bin metre kare kilit parke taşı döşendi. FİM ekipleri ayrıca Kuşadası’nın en büyük Mahallesi olan Davutlar’da 15 bin metre kare, Güzelçamlı’da ise 3 bin 600 metre kare alanda kilit parke taşı çalışması yürüttü. Şu ana kadar 40 bin metre kare alana ise sathi kaplama yapılan Güzelçamlı Mahallesi’nde bu rakamın yılsonuna kadar 110 bin metre kareye çıkarılması hedefleniyor.

Soğucak Mahallesi’nde 10 bin metre karelik bir alanda sathi kaplama çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere Mahallesi Yavansu Yolu Sokak’taki 6 bin metre karelik alanı sıcak asfaltla kaplama işlemine başladı. Yine Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkiine de Eylül ayı içerisinde 72 bin metre kare sıcak asfalt dökülecek. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin Türkmen Mahallesi Denizel Sokak’ta su hattı borularını yenilemesinin ardından başlatılan 2 bin 500 metre karelik sıcak asfalt serimi de en kısa zamanda bitirilecek.

Kuşadası’nda hizmetin ulaşmadığı tek bir sokak kalmayacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel “Tüm ekiplerimize talimat verdim. Çalışmalarımız 24 saat kesintisiz şekilde gece ve gündüz sürecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Türkmen, Yavansu, Davutlar, Güzelçamlı ve Soğucak mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Kış mevsimi öncesinde kentimizdeki bütün yolları elden geçirip yenileyeceğiz. Bize bu süreçte her zaman destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.

