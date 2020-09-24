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Kuşadası Kocagöl’de balık ölümleriyle ilgili inceleme yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Kocagöl’de meydana gelen balık ölümlerinin ardından çevrecilerin talebi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 4.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Kocagöl’de meydana gelen balık ölümlerinin ardından çevrecilerin talebi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü mühendisleri tarafından inceleme yapılarak, tutanak tutuldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gölün iyileştirilme sağlanması için ilgili kurumlara bilgi verilecek.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda plajlara yakın noktada bulunması nedeniyle ayrı bir önem arz eden Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Meşelikuyu mevkiindeki Kocagöl’ün uzun bir süre denizle bağlantısının olmaması nedeniyle Kuşadası Belediyesi tarafından, gölün denizle bağlantısını sağlayan bir kanal açılmıştı.
Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği(EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, gölün denizle bağlantısının sağlandığı kanalın tek başına yeterli bir çözüm olmadığını belirterek, “ Uzun süredir kapalı kalan ve Kocagöl’ün denizle buluşmasını sağlayan kanal, belediye ekipleri tarafından açıldı. Ancak bu işlem geçici bir çözüm olup, Kocagöl’ün ekolojik yapısının düzelmesi ve tekrar doğallığını kazanabilmesi için, ilgili tüm kurumlar tarafından mutlaka akılcı ve gerekli yaptırımların uygulandığı çözümler bulunması gerekmektedir “ dedi.
Kocagöl’ün çevresinde onlarca çok sayıda yazlık site bulunduğuna dikkati çeken Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “ Gölün güney kısmında yapılan incelemelerde, 2 yağmur suyu kanalının göle bağlı olduğu ve her iki kanaldan foseptik verildiği görüldü. İlgili kurumlar kanalı açarak, gölü kirleten ve dolayısıyla denizinde kirlenmesine neden olan kaçak bağlantıları bulup, gerekli işlemleri yaparak, dış kaynaklı kirletici unsurları durdurması gerekir. Gölü kirleten vatandaşların, kendilerinin ve çocuklarının da girdiği denizinde kirlenmesine neden olduklarını bilmeliler ve duyarlılık göstermelidirler. Ege bölgesinin en güzel plajlarının bulunduğu bölgede, böyle bir sulak alanın hemen kumsalın yanı başında olması büyük bir avantajdır. Birçok su kuşunun geldiği, balıkların, yengeçlerin, kurbağaların, su kaplumbağalarının, su yılanlarının ve birçok sucul canlının yaşadığı bu doğal alan korunabilirse, hem ekolojik denge sağlanacak hem de binlerce insanın yaşadığı sahil sitelerinde, insanların nefes alabileceği, çocuklarının yaban hayatını izleyebileceği doğal bir alan kazanılmış olacaktır. Kocagöl’ün önemli bir işlevi daha bulunmaktadır. Gölün çevresindeki yüzlerce konutu, yağmurlar yağdığında suyu bünyesinde toplayarak evlerin su altında kalmasını önlemektedir. İlgili tüm kurumlar birlikte işbirliği yaparak Kocagöl sağlıklı bir hale getirilmelidir. Bundan hem Kocagöl kazanacak, hem de çevresinde yaşayan binlerce insan mutlu olacaktır “ diye konuştu.

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