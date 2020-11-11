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Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 11.11.2020 23:15 | Son Güncelleme

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk kara sularına bırakılan 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde cansalı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

Kuşadası Körfezi’nde 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından can salı içerisinde Türk kara sularına bırakılan 21 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde cansalı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti. Görevlendirilen sahil güvenlik botları, Yunanistan unsurları tarafından Kuşadası Körfezi’nde Türk kara sularına cansalı içerisinde bırakılan ve karadan ulaşımın olmadığı bir mevkiye çıkan 21 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil güvenlik botuna alınan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kuşadası Setur Marina’ya getirildi.

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