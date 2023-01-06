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Kuşadası Körfezi’nde 25 dakikada 5 deprem

06.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası körfezi’nde 25 dakika içerisinde çeşitli büyüklüklerde 5 deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi’nde 25 dakikada 5 deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından alınan bilgilere göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde 25 dakika içerisinde 5 deprem meydana geldi.

Saat 13.32 ile 13.57 saatleri arasında büyüklüğü 1.5 ile 3.6 arasında değişen irili ufaklı 5 deprem meydana geldi. Saat 13.32’de meydana gelen 3.6 şiddetinde depremin yerin 7.13 km derinliğinde oluştuğu tespit edildi. Depremler, Kuşadası merkezinde hafif şekilde hissedilirken herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

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