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Kuşadası milli parkı araç girişine kapatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 05.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, vatandaşların ve tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle araç girişine kapatıldı.Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı.

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı, vatandaşların ve tatilcilerin yoğun talebi nedeniyle araç girişine kapatıldı.
Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı hafta sonu tatilci akınına uğradı. Milli park girişinde sabah saatlerinden itibaren 1 kilometreyi aşan kuyrukların oluşurken alınan kararla milli parka araç girişi Saat: 13.00 itibariyle durduruldu. Kuşadası Milli Park Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı milli parkımız Saat: 13.00 itibariyle araç girişine kapatılmıştır. Ziyaretçilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve alternatif alanları tercih etmelerini rica ederiz “ denildi.

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