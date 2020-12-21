Kusadası’ nda trafik sakinleştirme projesi devam ediyor

Kuşadası kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi’nin planlı çalışmaları devam ediyor.

Geçen hafta yapılan çalışmalar neticesinde Liman Yönünden gelen araçların Gençlik Caddesi’ne bağlantısı sağlanarak İnönü Caddesi’nin trafik yükü azaltıldı. Bu düzenlemeler ile liman yönünden gelen araçların tercih etmeleri durumunda Gençlik Caddesi’ne kadar ulaşabilmeleri sağlanarak Hastane yönüne ve Çevreyoluna erişimleri sağlanmış oldu.

Başkan Ömer Günel yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Kuşadası Trafik Sakinleştirme Projesi Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile işbirliği içinde sürdürülen bir projedir. Projemiz etaplar halinde devam etmektedir. Turizm sezonunda projenin ilk 3 aşaması devreye alınarak kentin trafik sirkülasyonuna adaptasyonu sağlanmıştır. Kış sezonu ile sahil bandını da kapsayacak etabın çalışmalarına başladık. Bugüne kadar tamamlanan çalışmaların neticesinde kent içi trafik yükü yüzde 45 oranında azalmıştır. Bu oran “Trafik Sakinleştirme” projesinden beklenenden daha fazla bir oranda trafik yükü azalması anlamına gelmektedir. Projenin bütünü içinde düzenlemelerimiz devam edecektir. Modern bir turizm kenti yaratma hedefinde vatandaşlarımızın verdiği destek ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.