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Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı

26.05.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak, 2023 yılında Kuşadası’nda 24 plaj ile bir marinada dalgalanacak.

Kuşadası plajları mavi bayrak ile taçlandı

Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belirlediği kriterler istikâmetinde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı çerçevesinde 2023 yılında mavi bayrak almaya hak kazanan plaj ve marinalar belirlendi. TÜRÇEV yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında Kuşadası’nın 24 plajı ile bir marinası Mavi Bayrak almaya hak kazandı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde TÜRÇEV yetkililerinden teslim alınacak Mavi Bayraklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ile oteller tarafından işletilen plajlarda göndere çekilecek.

“ÇALIŞMALARIMIZIN MEYVESİNİ ALIYORUZ”

Bir plajın Mavi Bayrak alabilmesi için yüzme suyu kalitesi, deniz suyu temizliği, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmet kalitesi gibi pek çok kriterin göz önünde bulundurulduğu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, uluslararası alandaki turistik destinasyon seçiminde Mavi Bayrak sahibi olmanın önemine dikkat çekti. Başkan Günel “Kentimizin en önemli doğal zenginlerinden olan plajlarımızı ve denizimizi korumaya yönelik yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini her yıl artarak alıyoruz. Bu yıl da 24 plajımızda ve marinamızda Mavi Bayrak dalgalanacak. Kuşadası Belediyesi olarak Mavi Bayrak sayımızı korumak ve arttırmak amacıyla turizmcilerimizle iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Mavi bayrak sahibi bir otelin Genel Müdürü Serdar Köroğlu, plajlarının mavi bayrak kazanmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi ve yaptığı açıklamada, ’Her sene mavi bayrak alıyoruz ve bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. Misafirlerimizin temiz, güvenli ve çevre dostu bir plajda tatil yapmalarını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu nedenle her yıl ve her hafta düzenli olarak plajlarımızı temizliyoruz’ dedi."

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