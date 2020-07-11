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Kuşadası polisi uyuşturucuya geçit vermedi

AYDIN HABERLERİ  | 11.07.2020 15:12 | Son Güncelleme

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı başarılı operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak ilçe operasyonlar düzenlendi.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı başarılı operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak ilçe operasyonlar düzenlendi. Yaz aylarının gelmesi tatil beldelerini mesken tutan uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen ekipler şahıslar üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Türkmek Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen A.A ve A.B isimli şahısların yapılan üst aramalarında 13.14 gram plaka esrar, Kuştur mevkiinde durdurulan araçta ve H.D isimli şahsın yapılan üst aramasında satılması yasak olan 14 adet sentetik hap ve bir miktar kristal tabir edilen metamfetamin, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Y.A, K.S.S ve C.S. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 29.27 gram esrar maddesi ve yine aynı cadde üzerinde dur ihtarına uymayan plakasız motosiklet yaşanan kovalamaca sonucunda durdurulmuş ve İ.B. isimli şahsın kaçarken attığı siyah poşet içerisinde ayrı ayrı 26 parça fişek haline getirilmiş toplam 8 gram toz esrar ele geçirildi.
Öte yandan Kuştur mevkiinde içerisindeki şahısların durumundan şüphe edilerek durdurulan bir otomobilde bulunan şahsın yapılan GBT sorgulamasında yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Emniyet güçleri olaylarda yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

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