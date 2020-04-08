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Kuşadası Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek dağıtıyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 23:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Kuşadası Romanlar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzak dağıtıyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Romanlar Derneği hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Kuşadası Romanlar Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzak dağıtıyor. Yeni seçilen Dernek Başkanı Şevket Keser “Kuşadası Romanlar Derneği olarak hergün 1500 ekmek ve toplamda 500 erzak paketi alan el ile veren elleri buluşturuyoruz. Sadece Romanlara değil ihtiyacı olan bütün vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Dernek yönetimime ve destek olan bütün hayırseverlere mahallemiz ve derneğimiz adına teşekkür ederim” dedi. Vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan yardımlar dernek tarafından devam edeceği açıklandı.

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Merkez
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Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
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