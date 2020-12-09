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Kuşadası sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası

AYDIN HABERLERİ  | 09.12.2020 15:38 | Son Güncelleme

Deniz kaplumbağalarının, balıkçı ağlarına takılarak ölmüş olabileceği belirtildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde iki ölü deniz kaplumbağası bulundu.

Karaova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan bir kişi, kıyıda 2 ölü deniz kaplumbağası görünce Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye giden Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ölen kaplumbağalardan birinin "chelonia mydas", diğerinin "caretta caretta" türünden olduğunu tespit etti.

Sürücü, kaplumbağaların balıkçı ağlarına takılarak öldüğünü düşündüğünü belirtti. Kaplumbağa ölüleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümüne götürüldü.

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