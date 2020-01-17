Kuşadası Sanat Galerisi’nde karma resim sergisi

Özgün Sanat Atölyesi’nin ilk resim sergisi “Karma Resim”, Kuşadası Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu.

Kuşadası’nda ikamet eden bir grup sanatseverin 2018 yılında kurduğu Özgün Sanat Atölyesi’nin ilk resim sergisi büyük ilgi gördü. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı sergide düzenlenen açılış kokteyli renkli görüntülere sahne olurken, sanatseverler sergilenen eserleri dikkatlice inceledi.

Ressam Barış Sönmezateş’in katkılarıyla gerçekleştirilen sergide; Ergün Dülger, Fatma Topan, Gül Seçilmiş, Gülgüney Yetişen, Gülin Cinalioğlu, Gülnur Örgülü, Hatice Aydoğdu, İzzet Topuz, Mehmet İlbasan, Meryem Dere, Saffet Tuncel, Selim Mavi, Ulviye Müler, Zemine Sarı Şık ve Zuhal Sezgin gibi isimlerinde eserleri yer alıyor.

“Karma Resim Sergisi” 16-31 Ocak tarihleri arasına kadar Kuşadası Sanat Galerisi’nde sanatseverleri ağırlayacak.

