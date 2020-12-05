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Kuşadası sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

AYDIN HABERLERİ  | 05.12.2020 00:34 | Son Güncelleme

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulamaya konulan tedbirler Kuşadası’nda da etkin şekilde yürütülüyor. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı saat 21.00’den itibaren başlarken, Kuşadalılar ve tatilciler sokağa çıkma yasağına uydu.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı ilk saatlerden itibaren Türkiye’nin önemli turizm merkezi Kuşadası’nda sokaklar boşaldı. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı dahil tüm mahallelerde kurallara ve kısıtlamaya uyulduğu görülürken, Kuşadası Kaymakamlığı sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Uygulamaya konulan yeni kurallar ve sokağa kısıtlamasını kontrol etmek için Kuşadası’nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri geniş önlemler aldı. Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluştururken, sahil güvenlik ekipleri de hem havadan helikopterle hem de denizden botlarla Kuşadası Körfezi’nde denetlemelerini sürdürdü. Daha önceden tatil için Kuşadası’nı tercih edenler, şehrin girişlerinde polis kontrolünden geçerek, kalacakları otellere yönlendirildi.

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