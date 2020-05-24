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Kuşadası sokakları bayramda belediye bandosuyla şenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 18:50 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Bandosu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kentin farklı noktalarında mini konserler verdi.Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan Kuşadalılar, tarihi bandonun seslendirdiği marş ve şarkılarla coşkulu bir bayram geçirdi.Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Kuşadası mahallelerini gezerek canlı performans sergileyen Belediye Bandosu, bu sefer Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlara unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı.

Kuşadası Belediye Bandosu, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kentin farklı noktalarında mini konserler verdi.
Türkiye genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan Kuşadalılar, tarihi bandonun seslendirdiği marş ve şarkılarla coşkulu bir bayram geçirdi.
Sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde Kuşadası mahallelerini gezerek canlı performans sergileyen Belediye Bandosu, bu sefer Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlara unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Kentin 7 faklı noktasında gerçekleşen konserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sokağa çıkma serbestliği olan 65 yaş üstü vatandaşlar ise bandonun performansını yakından takip ederek çaldıkları eserlere coşkuyla eşlik etti. Temelleri 1920’li yıllardaki İtalyan işgali sırasında atılan tarihi bando Ramazan Bayramı’nın 2’inci gününde de kentin faklı noktalarını dolaşarak Kuşadalılara müzik dolu anlar yaşatacak.

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