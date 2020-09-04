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Kuşadası sokaklarında koronavirüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 04.09.2020 17:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs nedeniyle bir dizi denetim yapıldı.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs nedeniyle bir dizi denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın "Sağlık İçin, Hepiniz İçin!" sloganıyla koronavirüs tedbirlerine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda devam ediyor. Bu kapsamda yapılan 6'ıncı denetimde Kuşadası'nın turistik çarşı ve sokaklarındaki dükkan ile işletmeler bir dizi kontrolden geçirildi. Uygulamaya; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.
Denetimlerde; polis, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi ve Sabucalı Sokak üzerinde yer alan işletmelerin hijyenik bir ortamda hizmet verip vermediklerine bakıldı. Ayrıca işletme sahipleri sosyal mesafe kuralına kesinlikle riayet etmeleri ve müşterilerini içeriye maskesiz almamaları yönünde uyarıldı. Kontrol sırasında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de maskesiz gördüğü esnaf ve vatandaşlara, "Maskenizi sürekli takın. Maske yüzde daha güzel. Kimsenin virüsü bulaştırmama garantisi yok. Siz maske takmazsanız müşterileriniz hiç takmaz. Eğer kışın dükkanlarınızın kapalı kalmasını istemiyorsanız, koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymanız gerekiyor" diyerek çeşitli uyarılarda bulundu.

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Berk Eczanesi
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Emniyet Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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