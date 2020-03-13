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Kuşadası Ticaret Odası’ndan deprem bilinçlendirme semineri

AYDIN HABERLERİ  | 13.03.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kuşadası Ticaret Odası ve AKUT Kuşadası Temsilciliği işbirliğiyle, Kuşadası Ticaret Odası’nda Deprem Bilinçlendirme Semineri düzenlendi.Ülkemizin bir deprem ülkesi olması gerçeğinden yola çıkılarak verilen seminerde, AKUT Kuşadası Temsilciliği tarafından katılımcılara deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında genel bilgiler verildi.Yat-korun-tutun, hayat üçgeni oluşturma ile ilgili katılımcılara uygulamalı bilgiler veren AKUT temsilcileri, öncelikli alınması gereken önlemler, acil durum eylem planı, acil durum çantası içeriği, eşyaları sabitlemenin faydaları, evde, işyerinde ya da sokakta deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdiler.

Kuşadası Ticaret Odası ve AKUT Kuşadası Temsilciliği işbirliğiyle, Kuşadası Ticaret Odası’nda Deprem Bilinçlendirme Semineri düzenlendi.
Ülkemizin bir deprem ülkesi olması gerçeğinden yola çıkılarak verilen seminerde, AKUT Kuşadası Temsilciliği tarafından katılımcılara deprem anında, öncesinde ve sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında genel bilgiler verildi.
Yat-korun-tutun, hayat üçgeni oluşturma ile ilgili katılımcılara uygulamalı bilgiler veren AKUT temsilcileri, öncelikli alınması gereken önlemler, acil durum eylem planı, acil durum çantası içeriği, eşyaları sabitlemenin faydaları, evde, işyerinde ya da sokakta deprem anında yapılması gerekenler ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdiler. AKUT hayat kurtarır sloganı ile yola çıkan AKUT Kuşadası Temsilcileri, AKUT Güvendeyim telefon uygulaması hakkında da bilgi verdikleri seminerde, deprem sonrası cep telefonunun önemini de vurguladılar.

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