YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası trafik sakinleştirme proje çalışmaları devam ediyor

Kuşadası trafik sakinleştirme proje çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.12.2020 14:31 | Son Güncelleme

Kuşadası kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi’nin planlı çalışmaları devam ediyor.Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesinde kentin farklı noktalarında planlanmış imalat ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Kuşadası kent merkezinde yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu çözmek amacıyla geçtiğimiz Mart ayında yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesi’nin planlı çalışmaları devam ediyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Trafik Sakinleştirme Projesinde kentin farklı noktalarında planlanmış imalat ve düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Etaplar halinde hazırlanan proje kapsamında Atatürk Bulvarı, Candan Tarhan Bulvarı, Gençlik caddesi, İnönü Bulvarı, Meteoroloji meydanı olmak üzere kentimizin farklı noktalardaki çalışmalar yakın zamanda tamamlanarak hizmete girecek.
Başkan Ömer Günel yapılan çalışmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “ Kuşadası Trafik Sakinleştirme Projesi Aydın Büyükşehir belediyemiz ile işbirliği içinde sürdürülen bir projedir. Projemiz etaplar halinde devam etmektedir. Kış sezonu ile sahil bandını da kapsayacak etabın çalışmalarına başladık. Projenin bütünü içinde düzenlemelerimiz devam edecektir. Modern bir turizm kenti yaratma hedefinde vatandaşlarımızın verdiği destek ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
06:35
Sabah
08:01
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Coşkun Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Filiz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.