YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırladı

Kuşadası ünlü müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi’yi ağırladı

AYDIN HABERLERİ  | 22.08.2020 20:13 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı’nın (KUSAV) ortaklaşa düzenlediği ’Ay Işığı Sohbetleri ve Müzik’ isimli programın bu haftaki konuğu müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi oldu. Sunuculuğunu ses sanatçısı Mehtap Meral’in yaptığı programda Kiremitçi, Kuşadalı sevenlerine meslek hayatı boyunca başından geçen anıları anlattı.
Ege Bölgesi’nin turizm başkenti Kuşadası, müzik ve edebiyat alanında yaptığı çalışmalarla milyonların beğenisini kazanan Tuna Kiremitçi’yi ağırladı. Tarihi Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı’ndaki etkinliğe; Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, KUSAV Başkanı Levent Köylü ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Programın sunucusu Mehtap Meral, Kiremitçi’nin bestelediği bir birinden güzel eserleri seslendirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenen etkinlik, Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Program sonunda, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ile KUSAV Başkanı Levent Köylü, ünlü müzisyen ve yazar Kiremitçi’ye teşekkür plaketi verdi.
Müzik yapmaktan büyük keyif aldığını belirten Kiremitçi, “Hayatında müzik olduğu zaman mutlu olan bir insanım. Müzik yapmak bana her zaman huzur vermiştir. Müzik sayesinde birçok değerli insan tanıdım. O insanlarla birlikte çok önemli işler yaptık. Müzikten ayrı kaldığım bir dönem vardı. O süreçte babamın tavsiyesiyle yazmaya başladım. O günlerde birçok insan beni yazar zannetti. Oysaki ben yazmayı çok seven bir müzisyendim. Kendimi hiçbir zaman yazar olarak görmedim. Fakat insanlar 18 yıl önce yazdıklarımı dahi bugün büyük bir heyecanla okuyorlar. Bu durum da beni mutlu ediyor ” dedi. Gecenin sonunda Kiremitçi, Kuşadalı okurları için kitaplarını imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Covid-19 PCR testi Medicana’da başladı
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Bayram Bektaş'ın hedefi Kayserispor'u ligde kalıcı hale getirmek
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Erzincan’da yıldırım isabet eden çoban öldü
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Fındık işçileri sel sularında zor anlar yaşadı
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"
Murat Öztaş: "Kendi isteğimle ayrıldım"

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:23
Öğle
13:17
İkindi
16:59
Akşam
20:00
Yatsı
21:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Abacı Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Aydın’a nakledilen hastanın yolda kalbi durdu
Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı
Karadayı Ailesi Söke Eğitim Vakfı’na zeytinlik bağışladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.