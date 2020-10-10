Kuşadası ve Didim sahillerinde yoğunluk

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ege Bölgesi'nde plaj ve sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim'de sıcaklığın 32 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar deniz kenarına akın etti.

Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Sevgi Plajı ve Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ile Didim'deki Altınkum Plajı'nda yaz aylarını aratmayan hareketlilik yaşandı.

Tatilcilerden Murat Çeviker, AA muhabirine, Eskişehir'den geldiğini, ekim ayındaki sıcak havanın tadını çıkardıklarını belirtti.

Nuran Berkmen ise ekim ayında denize girmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

