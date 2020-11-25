Kuşadası Yeni Asri Mezarlık’ta çalışmalar son aşamaya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası-Aydın karayolu üzerinde bulunan Yeni Asri Mezarlığı’nda yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

Defin alanı genişletme çalışması da yapılan mezarlıkta sürdürülen çevre düzenlemesinin en kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Hemşehrilerimizin yakınlarının defin işlemleri sırasında sorun yaşamaması için gerekli tüm düzenlemeleri yapıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadası-Aydın karayolu üzerindeki Yeni Asri Mezarlığı’nda başlatılan alan genişletme ve çevre düzenleme çalışmaları son aşamaya geldi. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü (FİM) tarafından mezarlığın girişi, ana yolları ve yürüme alanlarında yol yapım çalışması yapıldı. FİM ekipleri tarafından vatandaşların yakınlarını defnettikleri alanlara daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla mezarlıkta bulunan 3 bin 400 metrekare alana sıcak asfalt dökülürken, 1500 metrekare alana ise kilit parke taşı döşendi. Zemin kaymalarını engellemek için istinat duvarları da inşa edilen mezarlıkta defin yeri kapasitesi 1200’den 2800’e yükselecek. Kuşadası’na defnedilmek isteyen faklı dini inançlara sahip kişiler için ise 100 kişilik daha defin alanı oluşturuldu.

Belediye Başkanı Ömer Günel, mezarlıkta bugüne kadar yapılan işleri yerinde inceledi. Her geçen gün nüfusu artan Kuşadası’nda yaşanan defin yeri sıkıntısını ortadan kaldıracaklarını belirten Başkan Ömer Günel “Yeni Asri Mezarlığımız da gerçekleştirdiğimiz çevre düzenleme çalışmaları büyük üçlüde tamamlandı. Eksikliklerin süratle giderilmesi için birim müdürlerimizle gerekli görüşmeleri yaptık” dedi.

