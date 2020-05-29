YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

AYDIN HABERLERİ  | 29.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre önce toplu ibadete kapatılan camilerdeki kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralı gözetilerek kılınan ilk Cuma namazında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.Kuşadası’nda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır cemaatle ibadetin yapılmadığı camilerde, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda ilk Cuma namazı bugün kılındı.

Kuşadası Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında bir süre önce toplu ibadete kapatılan camilerdeki kısıtlamanın kaldırılmasının ardından sosyal mesafe kuralı gözetilerek kılınan ilk Cuma namazında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Kuşadası’nda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele tedbirleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır cemaatle ibadetin yapılmadığı camilerde, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda ilk Cuma namazı bugün kılındı. Kentin farklı noktalarında salgın hastalığa karşı temizlik, yıkama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi ise camilerin yeniden cemaatle buluşması öncesi bu kez ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için kollarını sıvadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa ekipleri, ilçedeki 24 camiyi dolaşıp Cuma namazını kılmak için camiye gelenlere ücretsiz toplam 7 bin 520 adet tek kullanımlık yüz maskesi dağıttı. Ekiplere, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da eşlik etti.

Kuşadalı vatandaşların ibadetlerini daha sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir şekilde yerine getirmeleri için her türlü önlemi aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Geçtiğimiz hafta Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ilçemizdeki bütün camileri köşe bucak dezenfekte etti. Bugün de Güvercin Masa aracılığıyla maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu süreç tamamen sona erene kadar önlemlerimizi almaya ve halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklamasıKerem Bürsin'den Demet Özdemir açıklaması
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin: “29 Mayıs günü camilerimizde cemaatimizle buluşacağız”

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin: “29 Mayıs günü camilerimizde cemaatimizle buluşacağız”

Kulp’ta cuma namazı hazırlığı

Kulp’ta cuma namazı hazırlığı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:59
Sabah
05:42
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:30
Yatsı
22:06

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Aile Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

Yoğun bakımındaki yaşlı kadına plazma tedavisi uygulandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Mutfaktan yükselen dumanlar mahalleyi ayağa kaldırdı

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.