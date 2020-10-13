YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı

Kuşadası’da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kuşadası polisi, son bir hafta içerisinde çeşitli mahkemeler tarafından çeşitli suçlarla aranan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Enver Reis Sokak üzerinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenip durdurduğu H.K.

Kuşadası’da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı

Kuşadası polisi, son bir hafta içerisinde çeşitli mahkemeler tarafından çeşitli suçlarla aranan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Enver Reis Sokak üzerinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenip durdurduğu H.K. isimli kişinin yapılan GBT sorgulamasında ’İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesin tarafından “ Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli H.K. devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aranan şüphelilere yönelik çalışmalarına sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdukları F.K. isimli şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğince "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit ederek, gözaltına aldı. Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri ayrıca, Kuştur Uygulama Noktasında durdurup kimlik kontrolü yaptığı E.B. isimli kişinin de Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık ve Ruhsatsız Silah Taşımak" suçlarından arandığı ve 3 yıl 3 ay kesilmiş cezasının olduğunu tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan E.B. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Göçmen kaçakçısı yakalandı
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada ise Çeşme KOM Grup Amirliğince Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan firar şüpheli S.Y. isimli kişi yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı
EGİAD, robotik süreç otomasyonunu masaya yatırdı
Uşak’ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi
Uşak’ta 18 parça tarihi eser ele geçirildi
Adana'da FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi
Adana'da FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısına 27 yıla kadar hapis istemi

Aydın Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:08
Öğle
13:00
İkindi
16:10
Akşam
18:42
Yatsı
19:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Karabulut Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahinci Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Cinsel istismardan suçlanan şahıs konuştu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de trafik kazası: 1 yaralı
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Aydın’da 4 avcıya 20 bin TL ceza
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
Yenipazarlılardan ‘fıstık’ Gibi Festival
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.