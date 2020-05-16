YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı

Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 araç giriş yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 16.05.2020 15:07 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması salgına rağmen Kuşadası’na olan ilgiyi arttırdı.

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması salgına rağmen Kuşadası’na olan ilgiyi arttırdı. Araçlar şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluştururken, Kuşadası’na 5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptığı açıklandı.
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, korona virüs salgınının başlamasından sonra ilk kez en kalabalık günlerini yaşıyor. Seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın ilinin İzmir iline sınırını da oluşturan Kuşadası ilçesinin özellikle Selçuk ilçesi tarafından gelen araçlar Cuma akşamından itibaren uzun kuyruklar oluşturuyor. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında İzmir, İstanbul ve Ankara dahil bazı Büyükşehirlerde alınan sokağa çıkma kısıtlamasının yanında hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine özellikle Kuşadası’nda yazlık evi bulunanlar soluğu Kuşadası’nda aldı. Özellikle yazlık evlerin bulunduğu Kadınlar Denizi, Yavansu, Karaova, Kadı Kalesi, Soğucak, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde herkes soluğu sahil kenarında aldı. Bazı vatandaşlar güneşlenirken, bazı vatandaşlar da denize girdi.
Bu arada, Kuşadası Kaymakamlığı artan araç sayısıyla birlikte korona virüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulunurken, şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası’na Selçuk yönünden 11 bin 467, Söke yönünden ise 61 bin 193 olmak üzere 5 günde toplam 72 bin 660 araç giriş yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Muğla’da sosyal mesafesiz acil servis açılışı

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

Diyarbakırlı şarkıcı Rauf’un yeni şarkısı tüm dijital platformlarda

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

19 Mayıs’ta Kaleiçi Yat Limanından tekneler hareket edecek

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Kimsesizlerin mezarları yaptırıldı

Arıcıların oğul telaşı

Arıcıların oğul telaşı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.