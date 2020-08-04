YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

Kuşadası’na bayramda 206 bin araç giriş yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 12:39 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi.

Korona virüs salgınıyla ilgili alınan sıkı önlemler tatilcilerin turizm merkezlerine ilgisini engelleyemedi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle salgını önlemeye yönelik alınan tüm sıkı önlemlere rağmen Kuşadası 4 günlük bayram tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. Arefe gününden itibaren şehrin girişlerinde uzun kuyruklar oluşurken, Kuşadası’na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptı ve Kuşadası, korona virüs salgınının başlaması ve 1 Haziran’da başlayan yeni dönemden sonra en kalabalık günlerini yaşadı.
Tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günü birlik tatilciler, özellikle Selçuk ve Söke ilçesi girişlerinden araçlarıyla birlikte bayram boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Korona virüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında büyük şehirlerden bunalanlar ve Kuşadası’nda yazlık evi olanlar hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin üzerine çıkması üzerine bayram tatili için soluğu Kuşadası’nda aldı. Buna tatil için Kuşadası’nı tercih edenler ile çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik tatilciler eklenince bayram süresince hem önemli bir araç trafiği yaşandı, hem de dünyaca ünlü Kadınlar Plajı ve Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere Kuşadası’ndaki tüm plajlar kapasitelerinin üzerinde tatilci ilgisiyle karşılaştı. Sıcak havadan bunalanlar plajlara akın ederek, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Bunun yanında Kuşadası Emniyet Müdürlüğü de 4 günlük bayram tatili boyunca şehre giren ve çıkan araç sayılarını da açıkladı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’nün şehir giriş ve çıkışlarındaki araç takip kameralarının verilerine göre, bayram süresince arife günü de dahil olmak üzere 30 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası’na Selçuk ve Söke yönünden toplam 206 bin araç giriş yaptı.
Bu arada, araç trafiğiyle birlikte artan yoğunluk nedeniyle Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, artan araç sayısıyla birlikte sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılmasıyla ilgili uyarılarda uyarılarda bulundu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan 3 ayrı ekip bayram boyunca salgına karşı mücadele için hem uyarılar yaptı, hem de denetimler gerçekleştirdi.
Bayramda 330 polis ve bekçi görev yaptı
Kuşadası’nda bayram boyunca üst düzey güvenlik önlemleri alındı. İzinlerin kaldırıldığı Kuşadası’nda 4 gün boyunca 330 polis ve bekçi görev yaptı. Şehir içinde hem devriye hem de trafik polisi sayısı arttırıldı. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı asayiş, narkotik ve trafik polisleri tarafından Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi ve araçların içerisinde bulunan sürücü ve yolcuların kimliklerine bakıldı. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarında özel eğitimli bomba imha köpeği Jovy eşliğinde şüpheli paket aramaları gerçekleştirildi. Sıkı önlemlerin ardından 4 günlük bayram tatilinde Kuşadası’nda kayda değer hiçbir olayın gerçekleşmemesi de dikkat çekti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Muğla’da trafik kazası: 4 yaralı

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Vali Yardımcısı Anlar, Pandemi Komuta Merkezi’ni Ziyaret Etti

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

Kaymakam İmamaoğlu uygulama noktalarını denetledi

Aydın Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:33
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:22
Yatsı
21:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.