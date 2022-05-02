YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

02.05.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'na tatile gelen Alman turist, otel odasında ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil için gelen 50 yaşındaki Almanya vatandaşı kadın ölü bulundu.

Yavansu Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Foombank Manuela Diana'dan (50) bir süre haber alamayan Almanya'daki yakınları, otele ulaşıp durumu bildirdi.

Konunun polise bildirilmesi üzerine odaya giren ekipler, kadının yerde hareketsiz şekilde durduğunu gördü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının öldüğü belirlendi.

Vücudunda herhangi bir yara izi bulunmayan kadının cenazesi, otopsi için Kuşadası Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyorTürkiye'de pamuk ekim alanının 100 bin hektar artması bekleniyor
Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladıÇaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı
Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:Antalyaspor Kulübünden Trabzonspor maçında yaşananlarla ilgili açıklama:

Aydın Namaz Vakitleri 2 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:11
İkindi
16:58
Akşam
20:06
Yatsı
21:32
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.