Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun bel kısmına sarılı halde 1 kilo 195 gram metamfetamin bulundu.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde içinde 2 yolcunun bulunduğu taksiyi durdurdu.
Araçtaki kadın yolcu S.C'nin üst aramasında, bel kısmında 1 kilo 195 gram metamfetamin sarılı olduğu belirlendi.
Taksi sürücüsü C.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan S.C ile araçtaki diğer yolcu İ.M.T, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.