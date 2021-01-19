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Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

19.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan taksideki yolcunun bel kısmına sarılı halde 1 kilo 195 gram metamfetamin bulundu.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, İkiçeşmelik Mahallesi girişinde içinde 2 yolcunun bulunduğu taksiyi durdurdu.

Araçtaki kadın yolcu S.C'nin üst aramasında, bel kısmında 1 kilo 195 gram metamfetamin sarılı olduğu belirlendi.

Taksi sürücüsü C.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan S.C ile araçtaki diğer yolcu İ.M.T, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

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