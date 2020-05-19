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Kuşadası’nda 19 Mayıs coşkusu balkonlarda yaşanacak

AYDIN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle balkonlarını bayraklarla donattı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 19 Mayıs tarihinin Türk Milleti açısından büyük önem arz ettiğini belirterek “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi Türk Ulusu’nun bağımsızlığının simgesidir.

Kuşadası’nda vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle balkonlarını bayraklarla donattı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 19 Mayıs tarihinin Türk Milleti açısından büyük önem arz ettiğini belirterek “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs 1919 tarihi Türk Ulusu’nun bağımsızlığının simgesidir. Bizler Önderimiz Atatürk’ün Türk gençlerine armağan ettiği bu şanlı günü 101 yıldır kutluyoruz. İçerisinden geçtiğimiz zor sürece rağmen bu güzel günü düzenleyeceğimiz çeşitli etkinliklere renklendireceğiz. Yaşanan pandemi nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı alanlarda, yan yana, omuz omuza kutlayamasak da saat 21.00’da balkonlarımızda buluşacağız. Hep birlikte şanlı marşımızı söyleyeceğiz. Bu önemli günü önümüzdeki sene büyük bir coşkuyla kutlamak dileğiyle 19 Mayıs’ı Türk gençlerine armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyorum. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” dedi.
CHP Kuşadası ilçe örgütü anıta çelenk koydu
Bu arada, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası Gençlik Kolları resmi tören sonrası anıta çelenk koydu. Törene CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı da katıldı. Atatürk Anıtına çelenk bırakan CHP’li gençler adına bir açıklama yapan Gençlik Kolları İlçe Başkanı Simge Mıkıroğlu, Atatürk’ün izinde özgürlük ve bağımsızlık için mücadelenin en temel görevleri olduğunu söyledi. Mıkıroğlu, Türk gençliği olarak kendilerine emanet edilen 19 Mayıs’a sonsuza dek sahip çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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