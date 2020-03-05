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Kuşadası’nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti

AYDIN HABERLERİ  | 05.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2019 yılı içerisinde motosikletler üzerinde yapılan uygulama istatistikleri açıklandı.

Kuşadası’nda 2019 yılı motosiklet kullanıcıları için kötü geçti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2019 yılı içerisinde motosikletler üzerinde yapılan uygulama istatistikleri açıklandı. Trafik polisleri 1 yıl içerisinde yaptıkları uygulamalar sonucunda binlerce motosiklet sürücüsüne ceza yazdı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü motosiklet üzerinde yapılan istatistik raporları açıklandı. 1 yıl içerisinde yapılan uygulamalarda 4 bin 576 motosiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden ceza yazıldı. Toplamda 45 motosiklet sürücüsüne abartı egsozlu ve gürültü çıkaran motosiklet kullanılmasından ceza yazıldı.

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