Kuşadası’nda 22 Mart’ta şehir içinde tek yön uygulaması başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu “tek yön” uygulaması ile çözmeye hazırlanıyor.

Kuşadası’nın ana arterlerinde yaşama geçirilecek olan tek yön uygulaması ile ilgili olarak uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun zamandır sürdürülen projelendirme ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. 22 Mart Pazar günü tek yön uygulamasına geçilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, trafik yoğunluğunu rahatlatmak için harekete geçti. Özellikle günün belirli saatlerinde ve yaz aylarında Kuşadası trafiğinde yaşanan yoğunluğa son vermek için Aydın Büyükşehir Belediyesi katkısı ve desteği ile bir proje hazırlayan her iki belediye, kentin trafik sorununu azaltmayı amaçlıyor.

Alanında uzman bir ekip tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen, ilgili sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları tarafından da desteklenen Trafik Sakinleştirme Projesi ile Atatürk, Candan Tarhan ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin önemli güzergâhlarında tek yön uygulamasına geçilecek. Tek yön uygulamasının özellikle günün belirli saatlerinde ve yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığını ortadan kaldırması bekleniyor.

Tek yön uygulaması ile kaldırımların genişlemesi, mevcut otopark alanlarının yüzde 45 oranında artması, trafikte harcanan sürenin, emisyonun azalması, yakıt tasarrufu yapılması, projelendirilen tüm güzergahlarda bisiklet yolları oluşturulması, yaya öncelikli trafik düzeni ile başta yaşlılar, engelliler, bebekli kadınlar ve çocuklar olmak üzere yaya güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması öngörülüyor.