Kuşadası’nda 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları

Kuşadası’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümü, yaşanan koron avirüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da evlerde kutlandı. Bayram nedeniyle düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. Tören Milli Eğitim Müdürü Ataman’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşuna geçilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Kuşadası Özel Naci Akdoğan İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Defne Çizmeci, video konferans yoluyla temsili olarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık makamını devraldı. Minik Defne arkadaşlarından gelen talepleri ilgili birim müdürlerine iletti.