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Kuşadası’nda 33 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

21.08.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Şahika Plajı’na, 28 Haziran’da yuva yapan caretta caretta türü deniz kaplumbağasının yavru çıkışları tamamlandı.

Kuşadası’nda 33 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Türkiye’de deniz kaplumbağası yuvalama bölgesi dışında olan Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’ndeki Şahika Plajı’na 28 Haziran’da yumurta bırakan bir caretta carettanın yuvası, 48 gün boyunca Kuşadası Belediyesi tarafından korumaya alındı. Aradan geçen sürenin ardından yumurtalardan çıkan 33 caretta caretta yavrusu, denizle buluşturuldu. Yavruların denize kavuşmasının ardından Ekosistemi Koruma ve Doğa Seveler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yuvayı açarak kontrol etti. Kontrolde, caretta caretta’nın, 44 yumurta bıraktığı, bunlardan 11’nin bozuk olduğu belirlendi. Öte yandan, EKODOSD tarafından Şahika Plajı’nda nöbet tutarak yavruların güvenli bir şekilde denize ulaşmasını sağlayan gönüllülere teşekkür belgesi verildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası kıyılarının deniz kaplumbağalarının yuva yapması için çok uygun şartlara sahip olduğunu belirterek, “Kentimiz denizel biyolojik çeşitlilik açısından çok zengin. Kuşadası Körfezi de bu canlıların beslenebilmesi için önemli imkanlar sunuyor. Kuşadası’nda 2 caretta caretta yuvamız daha var. 10 veya 15 gün içerisinde bu yuvalardan da yavru çıkışlarının olmasını bekliyoruz. Ben gün boyunca yuvanın başında nöbet tutarak yavruların güvenli bir şekilde deniz ulaşmasında emeği geçen gönüllülerimize de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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