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Kuşadası’nda 350 sporcu yarışacak

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 09:42 | Son Güncelleme

Turkcell Kulüpler Kros Ligi Yarışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmaları U20 ve büyükler olmaz üzere iki kategoride gerçekleştirilecek.

Kuşadası’nda 350 sporcu yarışacak

Turkcell Kulüpler Kros Ligi Yarışmaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 yılı faaliyet takviminde yer alan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmaları U20 ve büyükler olmaz üzere iki kategoride gerçekleştirilecek. Derece elde eden sporcular 29 Şubat 2020 tarihinde Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yapılacak final yarışmalarına katılacaklar.
350 Sporcu Katılıyor
Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmalarına Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 350 sporcu katılacak.
Kros yarışmaları U20 kadınlar kategorisinde mücadele edecek olan sporcular 4 km, U20 erkekler 6 km, büyük kadınlar 6 km ve büyük erkekler 10 km koşacaklar.
Kategorilerinde derece elde eden sporculara Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından madalya takdim edilecek.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Kuşadası Adagöl Kros Parkurunda gerçekleştirilecek olan Turkcell Kulüpler Kros Ligi yarışmalarında mücadele edecek olan tüm sporculara başarılar diledi. 08 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan yarışmalara tüm vatandaşlarımızı davet etti.

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