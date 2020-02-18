YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 18.02.2020 17:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda 90 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen 2 hareketli lastik bot durduruldu. Teknede yapılan aramada 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 90 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkartılan 30 erkek, 15 kadın ve 45 çocuk göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktıEvinde ölü bulunmuştu! Son fotoğrafı ortaya çıktı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Balıkçıların yüzü kalkan balıklarıyla güldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Akne ve sivilce izlerine dikkat

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Killik Stadı bakıma alındı

Killik Stadı bakıma alındı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Vücuduna saçma isabet eden köpek kurtarılamadı

Aydın Namaz Vakitleri 18 Şubat Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:28
İkindi
16:28
Akşam
18:56
Yatsı
20:12

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Salı

Acar Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Dikici Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Sevgilisiyle bir olup kocasını kiralık katile öldürttü

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.